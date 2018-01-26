Конкурс исполнителей народной песни пройдет в ДК Кирова

26 Января 2018 года, 09:40

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 4 февраля в 13:00 состоится открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В. М. Ковбасы.

В оргкомитет конкурса поступило 10 заявок от коллективов народной песни культурно-досуговых учреждений Мурманской области – всего 120 человек в возрасте от 18 лет.

Конкурсанты представят программу из трех произведений: без сопровождения, вокально-хореографическую композицию и собственную оригинальную обработку произведения любого современного российского композитора в народном стиле.

Выступления будут оценивать специалисты учреждений культуры Мурманской области, а также приглашенные специалисты Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио. В каждой конкурсной номинации вручаются дипломы I, II, III степени, а так же специальные дипломы. Лучшему участнику конкурса вручается диплом Гран-при.