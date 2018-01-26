Выставка Клуба флористов откроется в художественном музее

26 Января 2018 года, 17:21

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея 27 января откроется выставка «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания».

Клуб «Белозор» создан в 1997 году и все 20 лет работает под руководством Людмилы Кривошеевой. Название клуба отражает природоохранную направленность творческой деятельности мастеров. Белозор – цветок, который в российской Арктике распространён от Мурманского берега до Чукотского полуострова и занесен в Красную книгу Мурманской области.

В экспозиции будет представлено более 70 работ, среди которых работы ветеранов клуба. Посетители увидят экспонаты, отличающиеся высоким уровнем художественного исполнения. Мастера в совершенстве владеют всеми видами декоративной плоскостной флористики и разрабатывают свои.