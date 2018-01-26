ДК Кирова приглашает на конкурс молодых семей «В гостях у Гименея»

28 Января 2018 года, 15:11

МУРМАНСК/ 28 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 4 февраля в 15:00 в рамках областной акции «Молодая семья» пройдет конкурс молодых семей «В гостях у Гименея».

В оргкомитет конкурса поступило восемь заявок на участие из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска и Полярного. Семейным парам нужно подготовить визитную карточку «Семейная парочка!» – рассказ о семье в творческой форме, раскрывающий увлечения, достижения, мечты и традиции семьи. Командам также необходимо будет пройти интерактивную квест-игру «Маяки семейного счастья», включающую в себя движение по маршруту с игровыми точками.

Областная акция «Молодая семья» включает в себя проведение фестиваля клубов молодых семей и конкурса молодых семей «В гостях у Гименея».

Участники акции награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результат областного конкурса молодых семей «В гостях у Гименея» участникам присуждаются дипломы за I, II, III места.