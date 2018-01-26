Выставка, посвященная юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона, откроется в научной библиотеке

28 Января 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 28 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 1 февраля откроется выставка изданий «Листая страницы в твой юбилей», посвященная юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона.

10 февраля 1938 года — день рождения писателя, журналиста, редактора и сценариста Георгия Александровича Вайнера. Его первая детективная повесть в соавторстве с братом Аркадием, «Часы для мистера Келли», вышла в 1967 году, а к 1990-м годам Вайнеры становятся лидерами детективного жанра в России, общий тираж их произведений превысил млн экземпляров. Их книги легли в основу отечественных сериалов «Место встречи изменить нельзя», «Гонки по вертикали» и «Визит к минотавру».

13 февраля 1903 года родился Жорж Сименон, один из самых знаменитых представителей детективного жанра в литературе. На его счету – более 400 книг разных жанров, но наибольшую популярность завоевала серия из 80 детективов о полицейском Мегрэ. Ещё при жизни писателя в городе Делфзейл, где он придумал своего героя, был воздвигнут памятник Мегрэ. Бургомистр вручил Сименону свидетельство о рождении: «Жюль Мегрэ, место рождения – Делфзейл, дата рождения – 1929 год, отец – Жорж Сименон, мать – неизвестна…»

Романы Сименона переведены почти на шестьдесят языков и проданы в количестве более полумиллиарда экземпляров. Многие произведения о Мегрэ были экранизированы, один из самых знаменитых образов Мегрэ создан французским актёром Жаном Габеном.

Выставка поможет узнать малоизвестные факты из жизни писателей, познакомиться с их произведениями и воспоминаниями современников. Представленные издания можно взять на дом. Выставка работает до 28 февраля.