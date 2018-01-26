Художественный музей приглашает на выставку «По земле Кольской»

28 Января 2018 года, 10:20

МУРМАНСК/ 28 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее 2 февраля в 17:00 состоится открытие выставки «По земле Кольской», графика Виталия Бубенцова.

Виталий Бубенцов — заслуженный художник России, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО. Награждён золотой медалью им. В. И. Сурикова Союза художников России, серебряной медалью Академии художеств России, дипломант Союза художников России, лауреат премии Мурманского Обкома комсомола, областной администрации и Мурманска.

Произведения художника находятся в художественном музее, краеведческом музее, в фондах Дирекции выставок Союза художников России и Министерства культуры России, а также в художественных музеях Минска, Риги, Пскова, Вологды, Москвы и нескольких народных галереях, а также в частных художественных коллекциях в России и за рубежом.

Бубенцов работает в разных жанрах: тематические полотна, портреты, пейзажи и натюрморты в различных техниках. На выставке «По Земле Кольской» представлены его графические работы. Художник изображает родные места: Кольский залив, сопки, старинные поморские сёла Варзугу и Ковду. Из путешествий по сёлам Беломорья родилась серия портретов поморов. На выставке зрители смогут увидеть листы, созданные под впечатлением творческих поездок в Северную Атлантику с рыбаками, по Северному морскому пути в Арктику, на Шпицберген.

Всего в экспозиции будет представлено около 50 работ художника. Выставка работает до 4 марта.