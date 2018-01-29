В Мурманске состоится V Сретенский молодежный бал

29 Января 2018 года, 13:55

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В центре «Лапландия» 4 февраля в 15:00 состоится V Сретенский молодежный бал, организованный Отделом по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии, Мурманской студией исторических танцев и движением православной молодежи Мурманской области.

Сретенские балы приурочены к одному из знаменательных православных праздников – Сретению Господню, который отмечается 15 февраля. В этот день православный мир вспоминает событие, когда Богородица принесла Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Кроме того, 15 февраля – Всемирный день православной молодежи, который отмечается с 1953 года, когда состоялась Первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения, получившего название «Синдесмос». В России этот день стал «красным» в календаре лишь с 2002 года.

Мурманский бал будет посвящён золотому веку русской культуры – главное действие мероприятия представит собой реконструкцию досуга молодых людей XIX века. Организаторы бала ставят своей целью привлечение внимания к культуре и истории России начала XIХ века, по возможности – воссоздание атмосферы того времени.

В программе Сретенского молодежного бала – бальные танцы (полонез, вальсы, польки, кадрили и другие) и творческие номера. В перерыве между отделениями бала участников будет ждать фуршет.

О своем намерении прийти нужно сообщать в официальной группе бала «Вконтакте».

Фото: Наталия Савченко