Итальянский саксофонист Эмануэле Чизи выступит в Мурманске

29 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Поклонники джаза 4 февраля смогут вновь встретиться с квартетом выдающегося итальянского саксофониста Эмануэле Чизи.

Весной 2016 года маэстро Эмануэле Чизи уже посещал Россию с двухнедельным туром, который триумфально прошел в более чем 10 городах России, и получил самые лестные отзывы журналистов и любителей джаза.

Как и прежде, итальянского гостя будут сопровождать известные джазмэны: Наталья Скворцова – фортепиано (Москва), Владимир Кольцов-Крутов – контрабас (Москва), Александр Боженко – барабаны (Ростов-на-Дону).

Эмануэле Чизи намерен представить яркую программу из собственных произведений в направлении традиционного свинга и бибопа, а также исполнить ряд джазовых стандартов в уникальных аранжировках.

Начало концерта в 18:00.