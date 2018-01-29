Фестиваль Мурманской Школьной лиги КВН стартует в Мурманске

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 2 февраля в 18:00 стартует Новый сезон Мурманской Школьной лиги КВН.
Ведущим игры снова станет руководитель Школьной лиги, актёр и автор команды КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Денис Шалабанов.
На фестивале выступят команды, представляющие средние и профессиональные образовательные учреждения Мурманска: Мурманский индустриальный колледж, Мурманский педагогический колледж, Мурманский технологический колледж сервиса, школа №38, Мурманский колледж экономики и информационных технологий и Филиал Нахимовского Военно-Морского Училища.
Вход свободный.