«Каменный Цветок»: от манганнептунита до кривовичевита

29 Января 2018 года, 18:00

АПАТИТЫ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Четверть века отметит в этом году выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок», которая пройдет с 7 по 11 февраля в Апатитах. Всё это время раскрыть тайны уникального мира камней жителям и гостям города помогают ученые Кольского научного центра РАН.

Сотрудники Геологического института выбирают каждый год камень-талисман выставки для традиционного выставочного календаря. В этот раз им стал редкий минерал манганнептунит, чьи темно-красные призматические кристаллы могут достичь 7 см в длину.

Манганнептунит был впервые установлен профессором минералогии Ленинградского государственного университета Сергеем Курбатовым в 1923 году в образцах, собранных минералогом Александром Лабунцовым в пегматитовых жилах горы Малый Маннепахк Хибинского щелочного массива. Для выставочного календаря ученые предоставляют фотографии лучших образцов минералов. Одна из изданных ими по Хибинам книг в 2005 году была признана ведущими международными журналами по минералогии лучшей в мире по отдельно описываемым объектам.

С книгами, изданными в КНЦ РАН, такими, как «Минералы Хибин», «Минералы Ковдора», «Минералы Кукисвумчорра» и другой литературой по минералам Кольского полуострова можно будет познакомиться в выставочном боксе Кольского научного центра на площадке городского Дворца культуры. Планируется представить здесь и стенды с минералами полуострова. Экспозиция включит книги «Терский район» и «Ловозерский район» из серии «Памятники природы и достопримечательности Мурманской области», одним из авторов которых является научный сотрудник отдела инноваций Геологического института Д. В. Жиров. Вместе с геологом МВЦ КФ АО «Апатит» А. П. Николаевым он прочтет 8 февраля лекцию «Уникальная натролитовая жила, вскрытая в феврале 2017 года на Кировском руднике (Хибинский горный массив)» с демонстрацией образцов (начало в 17:30).

Кроме того, в боксе можно будет приобрести диск с фильмом главного технического редактора КНЦ РАН В. Ю. Жиганова «Полярные сияния над Хибинами» 2017 года. Демонстрация фильма, а также презентация книги «Полярные сияния» состоится также в интерактивном комплексе Дворца культуры, но 7 февраля в 18:00.

Инженер-исследователь Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ Т. М. Писарева впервые в истории «Каменного цветка» ежедневно, кроме 7 февраля, будет проводить по выставке экскурсии, знакомя посетителей с привезенными участниками экспонатами, рассказывая о свойствах, ценности камней и об их соответствии знакам зодиака. Начало в 12:00 и 14:00.

В Геологическом музее на Ферсмана, 16 ежедневно с 10:00 до 18:00 будут проводиться экскурсии «Полуостров сокровищ в краю Северной Авроры». На Кольском полуострове открыто около 1200 минералов – четверть всех минералов земного шара, из них около 300 минералов нигде больше не встречаются. Практически все они представлены в музейной экспозиции. В целом экспозиция расскажет о богатствах всей Арктики в виде руд, пород и минералов.

Здесь же 8 февраля в 10:00 пройдет традиционная встреча членов общества «Финляндия-Россия» из страны-соседки и их друзей из Мурманской областной общественной организации «Друзья Финляндии», чья дружба тоже завязалась 25 лет назад благодаря «Каменному цветку». Участники встречи ожидают выступления академика РАЕН, главного ученого секретаря КНЦ РАН Анатолия Виноградова. А 10 февраля в 10:00 в Центре гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН состоится отчетно-выборная конференция Мурманской областной общественной организации "Друзья Финляндии".

А 7 и 8 февраля, на улице Ленина с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00 по радио состоится трансляция праздничной программы, посвященной Дню Российской науки.