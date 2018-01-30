Выставка «И прилетел к нам пламенный Фидель» пройдет в Оленегорске

30 Января 2018 года, 10:27

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске (Ленинградский проспект, дом 5) 1 февраля в 11:00 откроется выставка «И прилетел к нам пламенный Фидель». На ней будут представлены фотографии путешествия Фиделя Кастро, главы Кубинской Республики, в Мурманск.

26 апреля 1963 года Фидель Кастро впервые прилетел в СССР по приглашению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Пассажирский лайнер Ту–114 взял курс из Гаваны на аэродром «Оленья» Мурманской области, затем Кастро поездом из Оленегорска доехал до Мурманска, где на площади у железнодорожного вокзала его встречали мурманчане.

На выставке представлены фотографии: «Митинг на привокзальной площади города Мурманска, посвященный приезду Фиделя Кастро», «На атомном ледоколе «Ленин», «Фидель Кастро, премьер министр революционного правительства Кубы и Анастас Иванович Микоян, первый заместитель председателя Совета министров СССР в рыбном порту города Мурманска» и другие.