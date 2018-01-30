В Мурманске исполнили «Катюшу» на языках народов России

30 Января 2018 года, 15:10

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова представители национально-культурных объединений Дома Дружбы приняли участие в XII традиционном региональном фестивале национальных культур «Праздник дружбы».

В фойе Дворца культуры гостей фестиваля встречала выставка изделий народного творчества, а также предметы быта и экспонаты, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений региона. Представители чувашского общества познакомили гостей с искусством прядения. Объединение украинцев представили коллекцию кукол-мотанок. Представители еврейской общины угощали мацой – традиционной лепёшкой. Литературная экспозиция этнических российских немцев рассказала об истории, культуре и традициях своих предков.

«Взаимное уважение и дружба, яркое культурное разнообразие и глубокое душевное единство северян – наша величайшая драгоценность, которой мы гордимся и которую бережём», – сказала губернатор Марина Ковтун.

Продолжил фестиваль традиционный гала-концерт с участием национально-культурных центров, общественных объединений, творческих коллективов и образовательных учреждений региона.

Дом Дружбы порадовал зрителей новой программой. Северяне увидели творческие выступления национальных коллективов, отражающих уникальный народный колорит. Главное достижение в деятельности Дома Дружбы в этом году – создание объединенного вокального ансамбля, состоящего из представителей разных национальностей. Дебютным выступлением коллектива на фестивале была песня «Катюша», которая прозвучала на языках народов, проживающих в России.