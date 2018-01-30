Фестиваль «Инверсия» пройдет в Мурманске

30 Января 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске с 1 по 3 февраля пройдет международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия».

«Инверсия» — международный аудиовизуальный фестиваль за Полярным кругом. Фестиваль переосмысливает географическую удаленность и культурную изоляцию северных территорий. Тема фестиваля в этом году – (не)возможный баланс темного и светлого.

В программе «Инверсии» – лекции, показы, воркшопы, концерты и вечеринки, которые пройдут в разных локациях Мурманска. Стартует фестиваль 1 февраля в 19:00 в филармонии. Его откроют Wimme&Rinne, Хьэгъэудж Гуп и VJ Haust саамскими распевами и горскими мотивами.

С подробностями можно ознакомиться в группе ВК.