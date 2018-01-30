Утверждена программа празднования 80-летия Мурманской области

30 Января 2018 года, 17:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области утвердило программу подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области.

В программу вошло более 70 торжественных, спортивных, культурных и других мероприятий в Мурманске и других муниципалитетах региона. С полным списком событий можно ознакомиться на сайте правительства Мурманской области.

В ноябре прошлого года были выбраны логотип и слоган юбилея. Символика будет размещаться на сувенирной продукции и баннерах, использоваться в праздничном оформлении.