Выставка «Афганистан – незаживающая рана» откроется в Оленегорске

31 Января 2018 года, 10:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске (Ленинградский проспект, дом 5) 2 февраля в 11:00 откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Афганистан – незаживающая рана».

Выставка познакомит посетителей с историей войны в Афганистане 1979–1989 годов. Представленные материалы расскажут о повседневной жизни советских военнослужащих, проходивших службу в Афганистане. Все фотографии датированы второй половиной 1980-х годов.

Низкое качество снимков обусловлено тем обстоятельством, что фотосъемка в Афганистане для советских солдат была запрещена. Поэтому все кадры делались и проявлялись нелегально, нарушая данное распоряжение.

Фотографии были представлены председателем Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане – Валерием Лозованом, капитаном-наставником ММП; писателем, автором книги памяти о ветеранах боевых действий – Юрием Гутяном, заместителем председателя организации «Союз ветеранов Афганистана» ЗАТО Александровск – Григорием Бурбицким.

Выставка продлится до 27 февраля.