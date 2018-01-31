Творческие коллективы Баренцева/Евро-Арктического региона шестой раз соберутся в Мурманске

31 Января 2018 года, 14:59

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 9 по 11 февраля пройдет Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда». Мурманскую область представят творческие коллективы и исполнители из Мурманска, Североморска, Александровска, Заозерска и Мончегорска.

«В столицу Заполярья прибудут более 50 коллективов и исполнителей из Норвегии, Эстонии, Карелии, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Для нас большая честь и удовольствие поддержать артистов старшего возраста, дать им возможность продемонстрировать свои таланты и мастерство и на практике доказать, что не только экономика, но и культура является двигателем прогресса и помогает расширять межрегиональные и международные связи», – отметил исполнительный директор соорганизатора фестиваля, стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Фестиваль «Нам года – не беда» ведет свою историю с 2005 года. Отличительная особенность нынешнего праздника – появление конкурсной составляющей. Как поясняют организаторы, без состязательного момента не обойтись из-за высокого уровня подготовки исполнителей и роста популярности фестиваля. В декабре 2017 года конкурсное жюри рассмотрело более 200 заявок. В финал прошли 52 номера.

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – «вокал», «хореография», «инструментальная музыка» и «художественное слово». Все участники фестиваля-конкурса будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждается дипломы I, II и III степени, а также Гран-при фестиваля-конкурса.

«Мы считаем важным оказывать содействие в расширение международных контактов между людьми старшего поколения, способствовать реализации их творческих способностей и передаче творческого наследия старшего поколения молодежи», – сказал Багаряков.