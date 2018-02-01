Умер актер Мурманского драмтеатра Валерий Журавлев

01 Февраля 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 1 февраля, на 61 году жизни после тяжелой болезни скончался артист Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России Валерий Журавлев.

Журавлев – коренной мурманчанин. Здесь он впервые вышел на сцену и сыграл первую главную роль в спектакле «Голый король» в театральной студии при Дворце культуры им. С. М. Кирова. Потом он поступил в высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. По окончании училища Валерий. Журавлев работал в Москве – в театре-студии на Усачевке, в Брянском областном драматическом театре.

В 1994 году он вернулся в Мурманск и 17 октября пришел в Мурманский областной драматический театр. Здесь он стал настоящим профессионалом, получил Звание заслуженного артиста России, завоевал любовь земляков.

Журавлев – яркий, самобытный мастер. За годы работы в драмтеатре он сыграл десятки разноплановых ролей. В его послужном списке – исторические персонажи и современники. Герои, сыгранные Валерием Журавлевым, наивны и мудры, азартны и своеобразны, беззащитны и комичны, отмечены профессиональной зрелостью артиста. Многие его театральные работы становились событием в культурной жизни области. Журавлев преподавал в Мурманском колледже искусств, воспитал целую плеяду артистов.

Гражданская панихида состоится 6 февраля в 10:00 в зале БСО.