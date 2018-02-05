Об истории саамского села Варзино расскажет выставка в краеведческом музее

05 Февраля 2018 года, 11:26

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Международный день саамов в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Саамское село Варзино».

Выставка организована краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом и первым президентом «Ассоциации Кольских саамов» Ниной Афанасьевой.

Посетители музея узнают об истории саамского села Варзино. На выставке представлены предметы, документы и фотографии из семейных архивов жителей села, многие из которых имеют более чем полувековую историю.

Представленная коллекция познакомит посетителей с повседневной жизнью и бытом кольских саамов.

Выставка открывается 6 февраля в 14:00 и будет работать до 6 марта.