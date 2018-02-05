В Мурманске пройдет международный фестиваль-конкурс «Нам года - не беда!»

05 Февраля 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – С 9 по 11 февраля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова пройдет VI Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда!».

В этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок. С 11 по 13 декабря прошел отборочный этап. По его итогам в финал конкурса вышли 52 участника – это творческие коллективы и отдельные исполнители в различных жанрах народного творчества и любительского искусства в возрасте от 55 лет и старше из Норвегии, Эстонии, Карелии, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля насыщена и разнообразна – это и экскурсии по Мурманску, и выездные концерты на площадках региона, конкурсные выступления участников (10 февраля в 15:00), а кульминацией станет большой Гала-концерт (11 февраля в 14:00).

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – вокал, хореография, инструментальная музыка и художественное слово. Все участники награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждается дипломы I, II и III степени.

Партнер мероприятия – Российский химический холдинг «ФосАгро».