Подведены итоги конкурса исполнителей народной песни «Русские напевы»

05 Февраля 2018 года, 17:46

МУРМАНСК / 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 4 февраля состоялся открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Ковбасы.

В мероприятии приняли участие 11 хоровых коллективов народного жанра культурно-досуговых учреждений из Мурманска, Ковдора, Полярных Зорей, Апатитов и Молочного. Всего 208 конкурсантов.

Задачей участников было представить программу из трех произведений: без сопровождения, вокально-хореографическую композицию, собственную оригинальную обработку произведения любого современного российского композитора в народном стиле.

Выступления оценивали специалисты учреждений культуры Мурманской области Валентина Юрина и Елена Клочко. Также приглашен специалист Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио Дарья Скрябина

В номинации »Ансамбли» Дипломом III степени награжден ансамбль фольклорной песни »Долинушка» из города Апатиты. Дипломом II степени – ансамбль народной песни «Тальяночка» из Мурманска. Победителем в этой номинации стал ансамбль песни «Русские узоры» из поселка Молочный.

В номинации »Хоры» Диплом III степени вручен хору украинской песни «Джерела» из Мурманска. Дипломом II степени награжден хор русской песни городского Дворца культуры города Полярные Зори. Диплом I степени завоевали участники ансамбля песни и танца «Заполярье» из Апатитов.

Гран-при областного конкурса исполнителей народной песни «Русские напевы» завоевал Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы.