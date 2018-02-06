Смотр-конкурс «Оглянись на жизнь сначала» состоится в ДК Кирова

06 Февраля 2018 года, 09:34

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 10 февраля в 13:00 состоится областной смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала».

Смотр-конкурс проводится с целью укрепления культурных связей между поколениями, воспитания у юношества и молодёжи уважения к старшим. В нем примут участие хоры ветеранов труда и клубы ветеранов Великой Отечественной войны из Апатитов, Кандалакши, Кировска, Колы, Мончегорска, Мурманска, Полярного, Оленегорска, Полярных Зорей, Ковдора и Ревды. Всего в оргкомитет поступило 15 заявок.

Участники исполнят три разнохарактерных произведения: произведение a'cappella, обработка русской народной песни и произведение на стихи российских авторов и стран СНГ.

Всем участникам вручаются дипломы за участие. По результатам работы жюри победителям вручается диплом Лауреата и памятный сувенир, дипломы 1, 2, 3 степени. Обладатель диплома Лауреата получает право участвовать в мероприятиях международного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда».