Выставка «Несокрушимая и легендарная... 100 лет РККА» откроется в Мурманске

06 Февраля 2018 года, 11:10

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете ГВИР «Титовский гарнизон» 23-24 февраля организует интерактивную выставку «Несокрушимая и легендарная... 100 лет РККА» в честь столетия Красной Армии.

На выставке будет представлено несколько интерактивных площадок: «Униформа, снаряжение, оружие пехоты Красной Армии в годы Великой Отечественной войны», «связь в Красной Армии», «Медицинская служба в Красной Армии», «Химическая служба РККА» и «Продовольственная служба Красной Армии».

Вход свободный. Подробнее о выставке можно узнать в группе.