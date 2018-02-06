В следственном изоляторе Апатитов открылась выставка «Мир музыкальных инструментов»

06 Февраля 2018 года, 11:36

АПАТИТЫ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Культурно-выставочном уголке апатитского следственного изолятора №2 заработала новая экспозиция, посвящённая музыкальным инструментам. Первыми посетителями стали осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения.

Помимо известных на экспозиции представлены также и образцы музыкальных инструментов, привезенные из Азии, Японии и Латинской Америки, которые мало знакомы россиянам – рейнстик, сансин, хулусы, эрху. Эти экспонаты были предоставлены работниками городского «Молодёжного социального центра», а также сотрудниками СИЗО. Книжные экспонаты появились благодаря помощи специалистов Централизованной библиотечной системы Апатитов.

Посетители могут увидеть воочию музыкальные инструменты и услышать их звучание, в том числе и посредством просмотра телевизионных видеороликов.

Особый интерес у первых посетителей уже вызвал африканский инструмент – калимба, который изготовлен апатитским мастером Сергеем Швецом. Кроме того, настоящей «изюминкой» выставки стали музыкальные инструменты в миниатюре, которые предоставил частный коллекционер из Апатитов.

По словам организатора экспозиции, сотрудника воспитательного отдела СИЗО-2 Евгения Тимофеева, с момента создания Культурно-выставочного уголка не прошло и года, но площадка становится все более известной для жителей города. В связи с этим сотрудники следственного изолятора планируют предоставить часть экспонатов работникам библиотеки-музея им. Гладиной Л. А.

Выставка продлится до начала марта. В рамках ее работы запланированы различные мероприятия: «Русский Jam» от студии народного творчества «Ярушко», мастер-класс с осужденными по изготовлению музыкального инструмента «Посох дождя», психологическое занятие с элементами музыкальной терапии с осужденными, а также показ музыкального художественного фильма.