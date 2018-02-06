Краеведческий музей приглашает на день семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края»

06 Февраля 2018 года, 13:34

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 10 февраля пройдет традиционный день семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края». Он приурочен к Международному дню саамов.

Для юных гостей пройдет экскурсия по стационарной экспозиции музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII−XIX веках», а также они познакомятся с временной выставкой «Саамское село Варзино». В рамках экскурсии гости музея узнают о повседневной жизни и быте кольских саамов, их культуре и религиозных верованиях. Экскурсовод расскажет об их основных занятиях: рыболовстве, охоте и оленеводстве.

В завершении мероприятия ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению декоративной закладки с саамскими узорами.