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Главная » Культура » В Мурманской области чествовали саамский народ «Самь пеййв»
 
 
 
 
07 Февраля 2018 года, 10:50

В Мурманской области чествовали саамский народ «Самь пеййв»


ЛОВОЗЕРО/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Кульминацией празднования Международного дня саамов стали театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша» и вечер чествования саамского народа «Самь пеййв», организованные Ловозерским районным национальным культурным центром.

Иносказание о судьбе языка представили артисты народного театра саамских традиций «Эллманнт», фольклорного саамского коллектива «Елле», детские саамские самодеятельные коллективы «Тассьтэнч» и «Чахкля», сотрудники Ловозерского культурного центра. Спектакль проходил на русском языке и сопровождался титрами на саамском, сцены с использованием саамского языка дублировались титрами на русском.

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По традиции на вечере чествования прозвучали поздравления юбилярам, молодожёнам, новорожденным. Саамы отдали дань памяти ушедшим из жизни сородичам. Ежегодно здесь вручают приз общественного признания. В этом году этой чести удостоена Домна Хомюк.

Праздник с земляками разделила губернатор Марина Ковтун. Она отметила, что на протяжении тысяч лет саамы бережно хранят свой привычный жизненный уклад, свои ценности, свою культуру, что говорит об огромной внутренней силе саамского народа.

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«Ваш народ, его традиции, культура, язык – драгоценное достояние не только Мурманской области, но и России в целом. И мы это достояние стараемся по мере сил беречь и приумножать. Поддержка коренного народа – одна из важных сторон повседневной работы областного правительства. Так, в этом году пройдёт очередной Съезд саамов, и я уже дала поручения моим коллегам провести встречи с Саамским собранием, чтобы к Съезду собрать и постараться разрешить все вопросы, волнующие саамскую общественность», – рассказала Ковтун.

Кроме того, губернатор поздравила с недавно прошедшим 25-летием организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь» и поблагодарила всех, кто подготовил и представил сказ «Колокол Мяндаша».

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