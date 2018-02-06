Фестиваль солдатской песни пройдет в Оленегорске

07 Февраля 2018 года, 13:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 10 и 11 февраля проводит XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать» в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» (Оленегорск). В этом году он посвящен 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Фестиваль проводится ежегодно в Оленегорске с целью патриотического воспитания молодежи, укрепления связи и преемственности поколений. Его девиз: «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» подчеркивает значение мероприятия для увековечивания памяти о подвиге защитников Отечества.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений Мурманской области. В этом году в оргкомитет поступило 30 заявок от солистов, ансамблей и авторов-исполнителей из Мурманска, Ковдора, Североморска, Оленегорска, Гаджиево, Полярных Зорь, Снежногорска, поселков Высокий, Спутник и Печенга. Возраст участников – от 18 лет и старше.

Фестиваль пройдет по двухдневной программе и включает в себя исполнительский конкурс по трём номинациям (солисты, ансамбли и авторы-исполнители). Прозвучат песни, посвящённые 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, о событиях в локальных боевых конфликтах, о Родине, о воинской доблести, о службе в Вооруженных Силах России.

Также, в рамках фестиваля пройдет концерт группы «Контингент» из города Оренбург, встреча с участниками молодёжных военно-патриотических общественных организаций, а также митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске на Ленинградском проспекте.

Гала-концерт фестиваля состоится 11 февраля в 14:00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».