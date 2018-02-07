Скончался Султан Абдиев. Некролог

07 Февраля 2018 года, 14:10

МОСКВА/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня на 67 году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался режиссёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный деятель искусств России Султан Назирович Абдиев.

Султан Абдиев родился в 1951 году. Детство и юность его прошли в Казахстане. С 1984 года после окончания Ташкентского театрального института работал в Чимкентском русском драматическом театре режиссером-постановщиком, главным режиссером. В 1991 году он получает приглашение в Свердловский академический театр драмы на должность главного режиссера. С 1997 по 2017 год – главный режиссер Мурманского областного драматического театра.

«Султан Назирович Абдиев внес значительный вклад в развитие культуры Мурманской области, уделяя большое внимание вопросам популяризации театрального искусства, сохранению традиций русского классического репертуарного театра, работая с талантливой молодежью, решившей посвятить себя служению театральной музе», - сообщили в пресс-службе областного театра драмы.

Султан Назирович был человеком активной жизненной позиции, по-настоящему знающий и понимающий мир театра. Его огромный жизненный опыт, мудрость, высочайший профессионализм, преданность делу снискали огромное уважение и авторитет у коллег. Успешная творческая деятельность Абдиева неоднократно поощрялась правительством Мурманской области, администрацией города Мурманска. В 2007 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РФ».