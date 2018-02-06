Марина Ковтун: музейным работникам пора перестать быть хранителями фондов

07 Февраля 2018 года, 16:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Лозунг музейных работников «Мы хранители фондов» должен уйти в прошлое. Об этом в большом интервью информационному агентству «Би-порт» заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Они не должны быть хранителями фондов, они должны в первую очередь привлекать посетителей и быть интересными для новых посетителей, чтобы каждый раз человек, даже если он несколько раз посещает этот музей, он должен видеть для себя и открывать что-то новое», - сказала Марина Ковтун, отметив, что время работы музеев должно быть в первую очередь удобным для посетителей, а не для работников.

Глава региона также рассказала о необходимости обновления экспозиций Мурманского краеведческого музея, которые хоть и насыщены информацией, но сильно устарели за годы.

«Устаревшие витрины, стеллажи, конечно, это всё надо менять. Чучела животных, к которым мы привыкли с детства, тоже нуждаются в обновлении. Сегодня посетители музея хотят видеть интерактив – новые выставки, инсталляции, программы», - сказала Марина Ковтун.

Она также сообщила, что до 2020 года планируется серьёзное обновление музея в части пополнения фондов и создания новых экспозиций.