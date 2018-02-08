Авторов-исполнителей из Мурманской области приглашают на фестиваль «Гринландия»

08 Февраля 2018 года, 17:26

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Оргкомитет фестиваля авторской песни «Гринландия» принимает заявки от гостей и участников заочного конкурса, который в этом году проходит под девизом «Люблю тебя, моя Россия!».

Эта тема заочного конкурса была определена народным голосованием, в котором приняли участие около 15000 человек. Прием заявок на заочный этап закончится 30 марта.

Творчество участников оценит компетентное жюри, состоящее из известных авторов-исполнителей, членов Союза писателей России и Союза композиторов России, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства.

Победители конкурса «Люблю тебя, моя Россия!» будут приглашены на XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», который традиционно пройдет с 19 по 22 июля в Кировской области на живописном берегу реки Быстрица.

С положением и условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Цель – поддержать талантливых авторов, повысить роль культуры и жанра бардовской песни как нравственного фундамента, объединяющего общество.