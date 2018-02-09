Конкурс «Рыцарь нашего времени» пройдет в ДК Кирова

09 Февраля 2018 года, 09:55

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 17 февраля в 15:00 состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

В соревновании примут участие мужчины от 60 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Мончегорска.

Каждый конкурсант подготовит три задания. Во время первого этапа «Разрешите представиться» участники покажут визитные карточки в творческой форме. Конкурс «Любви все возрасты покорны» позволит посостязаться в красноречии, а во время этапа «Когда в душе поет весна» участники исполнят творческие номера.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.