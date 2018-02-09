Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»

09 Февраля 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - 8 марта в 16 и 19 часов поклонников джаза ждет новая встреча с одним из лучших джазовых пианистов России – Сергеем Жилиным.

В новой концертной программе «Рояль – король джаза» Сергей Жилин исполнит лучшие произведения из своей сольной программы: прозвучит и «вечнозеленая» классика, и произведения Дэйва Брубека и Чика Кориа, и ироничный хард-боп Джима Ричардсона. Всевозможные образы джазового рояля: ибероамериканский джаз Тани Марии, джазовые обработки советских песен и щепотка классики – все в одном концерте!

Однако единоличным присутствием на сцене Маэстро не ограничится: он представит зрителям двух своих коллег: Александра Симканича и юную

пианистку Валерию Базыкину, которая знакома зрителям Первого канала по проекту «Лучше всех». Каждый из пианистов обладает индивидуальным исполнительским почерком, что позволит в полной мере представить всевозможные образы джазового рояля.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии: пр.Ленина, 67 (тел. 45 08 67), ул.С.Перовской,3 (в здании филармонии, 1 эт., тел.99 43 32), а также на сайте.