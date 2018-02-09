Фестиваль снежных фигур пройдет в Кандалакше

09 Февраля 2018 года, 12:11

КАНДАЛАКША/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше в период с 16 по 18 февраля вновь пройдет фестиваль снежных фигур «Кандалакшские фантазии».

Он состоится в рамках празднования 80-летия со дня присвоения рабочему поселку Кандалакша статуса города, 80-летия со дня основания Мурманской области и в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Пять кубов со снегом (по количеству поступивших заявок) уже приготовлены и ждут мастеров.

Скульпторы будут создавать фигуры командами, в состав каждой из которых войдет от двух до пяти человек. Заявленная тема мероприятия – «Мое Заполярье», а это значит, что в снежных композициях авторы смогут использовать символы города и всей Мурманской области в целом.

Итоги открытого городского фестиваля «Кандалакшские фантазии» будут подведены 18 февраля на праздновании Широкой Масленицы.