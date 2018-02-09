Выставка живописи ветерана открывается в Мончегорске

09 Февраля 2018 года, 12:50

МОНЧЕГОРСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мончегорске открывается выставка живописи ветерана Великой Отечественной войны, Почетного жителя Мончегорска Владимира Петровича Субботина.

Владимира Субботин много внимания уделяет работе с подрастающим поколением, занимается патриотическим воспитанием, встречается с молодежью, рассказывает об истории страны, города, делится воспоминаниями о войне.

Владимир Петрович мечтал стать художником еще в юности, но смог заняться живописью только в зрелом возрасте и продолжает творить до сих пор. Выставки его работ состоялись в детской школе искусств имени В. И. Воробья и Городском центре культуры, школах и музеях города.

Свои выставки Владимир Субботин он посвящает дате разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, Свирско-Петрозаводской операции.

Выставка будет работать в Городском центре культуры.