В Мурманске состоится показ спектакля «Шоа»

10 Февраля 2018 года, 09:24

МУРМАНСК / 9 февраля / БИ-ПОРТ – 11 февраля в мурманской детской театральной школе состоится спектакль «Шоа», посвященный памяти жертв Холокоста. Его исполнит труппа Молодого театра Санкт-Петербурга.

Спектакль «Шоа» - это документальное изложение событий, которые пришлось пережить евреям в годы Холокоста. В Мурманской области спектакль пройдет впервые и единственный раз.

Показ организован Мурманской областной общественной организацией «Еврейский благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда» в рамках реализации проекта «20 лет межнационального и межкультурного общения – фактор укрепления гармонии и согласия в обществе, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в Мурманской области».