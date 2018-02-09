ДК Кирова приглашает на музыкальный спектакль «Из жизни Фигаро»

10 Февраля 2018 года, 11:29

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 18 февраля в 16:00 состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро».

Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Его представит ансамбль солистов «Орфей» областного ДК. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Мурманской области.

Спектакль «Из жизни Фигаро» – комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы 17 века, любовные интриги и величественный счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из Североморска под руководством Марии Вишняковой.