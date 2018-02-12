Подведены итоги областного смотра-конкурса «Оглянись на жизнь сначала»

12 Февраля 2018 года, 13:11

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова прошел областной смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала».

15 коллективов, более 200 человек из Мурманска, Полярных Зорь, Апатитов, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярного, Колы, Ковдора и Ревды представили на суд жюри произведения a'cappella, обработку русской народной песни и композиции на стихи российских авторов и стран СНГ.

Лауреатомсмотра-конкурса стал народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Марьюшка» из Культурно-спортивного центра Ревды.

Диплом I степени вручили народному самодеятельному коллективу хору ветеранов «Встреча друзей» Мурманского ДК Кирова.

Обладателями Дипломов II степени стали хор ветеранов «Дети войны» из Кандалакши, народный самодеятельный коллектив ансамбль ветеранов труда «Молодушки» Централизованной клубной системы Полярного и народный самодеятельный коллектив хор ветеранов войны и труда «Огонёк» Городского Дворца культуры Полярных Зорь.

Дипломами III степени были награждены народный самодеятельный коллектив хор ветеранов войны и труда кандалакшского Дворца культуры «Металлург», ансамбль «Дети войны» мурманской областной общественной организации «Дети великой Отечественной войны» и хор «Вдохновение» оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Специальный диплом «За артистизм и яркость исполнения»вручили народному самодеятельному коллективу хору ветеранов Хибин Кировского городского Дворца культуры, «За продолжение хоровых традиций» – народному самодеятельному коллективу хору ветеранов войны и труда Кольского районного Центра культуры. Диплом «За популяризацию русского народного песенного искусства» достался народному самодеятельному коллективу хору ветеранов войны и труда Мончегорского городского центра культуры, «За яркое и эмоциональное исполнение произведения отечественного композитора» – народному самодеятельному коллективу хору ветеранов «От сердца к сердцу» Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В. К.