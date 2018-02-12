Обладателем приза Губернатора и Гран-при фестиваля солдатской песни стала мурманчанка

12 Февраля 2018 года, 13:42

ОЛЕНЕГОРСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В оленегорском Центре культуры «Полярная звезда» 10-11 февраля проходил XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 29-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В фестивале приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Гаджиево, Полярных Зорь, Снежногорска, поселков Высокий, Спутник, Печенга и села Алакуртти.

В рамках фестиваля состоялись встреча с участниками молодёжных военно-патриотических общественных организаций, концерт оренбургской группы «Контингент», митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых».

Конкурсанты представили творческие номера в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители». Во время просмотров прозвучали песни, посвящённые 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, о событиях в локальных боевых конфликтах, о Родине, о воинской доблести и о службе в Вооруженных Силах России.

Обладателем приза Губернатора и Гран-при фестиваля стала мурманчанка Алина Щёчина.

В номинации «Ансамбли» Диплом I степени вручили вокально-инструментальному ансамблю «Белые медведи» из Спутника, Диплом II степени – вокально-инструментальному ансамблю «Личное время» из Оленегорска-2, Диплом III степени – трио «Воины России» в составе мичмана Хасанова Руслана, мичмана Садртдинова Ильдара и прапорщика Медведева Максима из Гаджиево.

В номинации «Солисты» Диплома I степени удостоили Антонину Красникову из Мурманска, Диплома II степени – Виталия Протопопова из Высокого, Диплома III степени – Семена Сеничкина из Североморска.

В номинации «Авторы-исполнители» Дипломом I степени был награжден ветеран боевых действий на Северном Кавказе Владимир Геннинг из Мурманска, Дипломом II степени – Евгений Стрижалов из Спутника, Дипломом III степени – дуэт Вячеслава Натальина и Виктора Василенко из Мурманска.

Специальным дипломом «Надежда фестиваля» был награжден Андрей Богачев из Североморска, «За лучшее исполнение песни о Великой Отечественной войне» – Екатерина Малахова из Спутника. Дипломом «За оригинальную трактовку произведения» награжден Сергей Лебедев из Оленегорска, «За создание художественного образа» – Наталья Корнеева из Гаджиево, «За верность теме фестиваля» – Татьяна Голдова из Кильдинстроя и «За проникновенное исполнение» – Сергей Датдеев из Оленегорска.