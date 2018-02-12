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Главная » Культура » Культуру хотят вывести из сферы услуг
 
 
 
 
12 Февраля 2018 года, 14:40

Культуру хотят вывести из сферы услуг


РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Культуру хотят исключить из сферы услуг, предусмотрев для нее особое регулирование. Такой подход поддерживают в Совете по культуре и искусству при президенте России, рассказал «Известиям» член совета Дмитрий Трубочкин. Министерство культуры не будет участвовать в подготовке концепции.

В первую очередь необходимо вывести культуру из сферы услуг и сделать более прозрачной финансово-хозяйственную часть, отметил глава комитета Государственной думы по культуре, член президентского совета Станислав Говорухин. В Совете Федерации с таким подходом согласны.

«Воспринимать культуру как некую услугу — значит, сужать ее смысл и огромный функционал государственных задач, которые перед культурой стоят», — заявила первый зампредседателя комитета Совфеда по культуре Лилия Гумерова.

Конкретные пути реализации нового подхода еще предстоит обсудить. Трубочкин сообщил, что сейчас больше всего присматриваются к французской системе, «где есть такая форма организации, как публичное учреждение, которое имеет множество разновидностей».

Вместо одной формы «организация культуры» в законодательстве нужно ввести множество организационно-правовых форм, соответствующих характеру деятельности, объяснил профессор ГИТИСа.

«Вплоть до того, что музей — это одна форма, а театр — другая, — уточнил эксперт. — Путем перечисления они фиксируются в законодательстве, и их деятельность учитывается и регулируется совершенно иначе, чем, скажем, торгового учреждения».

Закон должен изменить подходы к финансированию отраслевых организаций. При нынешней системе выделения средств и контроля над их расходованием почти невозможно соблюсти закон. Например, объясняли деятели культуры, режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении государственных средств: по данным следствия, выделенные на его постановки деньги были обналичены через стороннее ИП.

В то же время, получатель государственного финансирования должен провести много тендеров на необходимые товары и услуги. Оплачивать их приходится за свой счет: прежде чем получить бюджетные средства, надо рассказать о проделанной работе. Но оплатить услуги до получения денег от государства могут только крупные студии.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

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