Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса «Нам года – не беда!» стала Лариса Болотникова

13 Февраля 2018 года, 09:13

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – С 9 по 11 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова проходил VI Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда!».

На три дня в Мурманск приехали творческие делегации из Эстонии, Норвегии, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Ленинградской и Тюменской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Всего – более 300 человек.

Программа фестиваля «Нам года – не беда!» была насыщенной и разнообразной. Гости города посетили Мурманский областной краеведческий музей и атомный ледокол «Ленин», поближе познакомились с городом и ее достопримечательностями во время экскурсий, подарили свое творчество на фестивальных концертах, которые прошли на различных площадках в городах и поселках Мурманской области, в воинских частях и учебных учреждениях.

Одним из главных моментов фестиваля стали конкурсные просмотры, во время которых все участники продемонстрировали творческие номера в номинациях «Хореография», «Вокал», «Художественное слово» и «Инструментальная музыка».

Обладателем Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда!» стала Лариса Болотникова, солистка любительского объединения клуба любителей русской песни и романса «Романтика» из Санкт-Петербургского Дома культуры «Суздальский».

Имена остальных победителей и призеров можно посмотреть на сайте Дворца культуры.