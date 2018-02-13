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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
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Артемий Лапполайнен
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Главная » Культура » Выставка «Море – наше поле» откроется в краеведческом музее
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 09:45

Выставка «Море – наше поле» откроется в краеведческом музее


МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 15 февраля в 17:00 состоится торжественное открытие выставки «Море – наше поле. История северных морских промыслов».

Выставка представляет археологические коллекции, которые собраны исследователями на побережьях морей, омывающих Кольский полуостров. Посетители увидят орудия различных эпох, от каменного века до эпохи средневековья, предназначенные для рыбной ловли и зверобойного промысла. Основу выставки составляют богатейшие этнографические коллекции предметов прикладного искусства, быта и этнографии народов Севера: модели поморских судов, навигационное оборудование, предметы одежды и т. д.

Центральный экспонат временной экспозиции – поморская рукописная книга XVII века «Жемчюг», из особо ценного фонда краеведческого музея. Эту книгу мореходы брали с собой в опасные промысловые экспедиции на Шпицберген «для чтения».

Выставка подготовлена совместно с Архангельским краеведческим музеем.

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