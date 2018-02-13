Выставка «Море – наше поле» откроется в краеведческом музее

13 Февраля 2018 года, 09:45

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 15 февраля в 17:00 состоится торжественное открытие выставки «Море – наше поле. История северных морских промыслов».

Выставка представляет археологические коллекции, которые собраны исследователями на побережьях морей, омывающих Кольский полуостров. Посетители увидят орудия различных эпох, от каменного века до эпохи средневековья, предназначенные для рыбной ловли и зверобойного промысла. Основу выставки составляют богатейшие этнографические коллекции предметов прикладного искусства, быта и этнографии народов Севера: модели поморских судов, навигационное оборудование, предметы одежды и т. д.

Центральный экспонат временной экспозиции – поморская рукописная книга XVII века «Жемчюг», из особо ценного фонда краеведческого музея. Эту книгу мореходы брали с собой в опасные промысловые экспедиции на Шпицберген «для чтения».

Выставка подготовлена совместно с Архангельским краеведческим музеем.