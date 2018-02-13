Мурманский цирк «Комплимент» завоевал награды на открытом международном конкурсе

13 Февраля 2018 года, 14:57

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры «Судоремонтник» района Росляково 11 февраля прошел открытый международный конкурс «Шаг за Шагом к Успеху!», в котором принял участие народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

В номинации «Оригинальный жанр (Жонглирование)» в возрастной категории «17 лет» Илья Иванов был награжден дипломом Лауреата I степени. В номинации «Эквилибр на шаре» в возрастной категории «12 лет» Анастасии Дубинчиной вручили диплом Лауреата I степени. В номинации «Цирковое искусство (Пластический этюд)» в возрастной категории «13 лет» Диана Нестеренко получила диплом Лауреата I степени. В номинации «Оригинальный жанр (Эквилибристика)» в возрастной категории «16-17 лет» дуэту Ильи Иванова и Ильи Рузанова вручили диплом Лауреата II степени. В номинации «Оригинальный жанр (Хула-хупы)» в возрастной категории «14 лет» Дарья Беляева стала обладательницей диплома Лауреата III степени.

Руководителя коллектива Татьяну Савельеву поблагодарили за бесценный вклад в развитие художественного творчества, обучение и всестороннюю поддержку юных талантов.