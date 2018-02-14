Мурманские общественники совместно с краеведческим музеем запускают проект «Сытые птички»

14 Февраля 2018 года, 10:29

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа Молодежь» совместно с благотворительным фондом помощи животным «Путеводная звезда» и Мурманским областным краеведческим музеем запускает проект «Сытые птички», посвященный птицам региона.

Проект включает ряд мероприятий: лекции о птичьем разнообразии в Мурманске и грамотном подкармливании птиц, мастер-классы по изготовлению кормушек и лакомств для них, а также городской конкурсе кормушек для птиц, поучаствовать в котором может любой северянин в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурс проводится с 14 по 28 февраля. Для участия нужно прислать на электронную почту feed-birds@yandex.ru фото кормушек, изготовленных своими руками. Размер кормушки, тип, используемые материалы не ограничиваются .

К фото должен идти сопроводительный текст, в котором необходимо указать:

- информацию об участниках (ФИО автора, возраст; ФИО педагога (или родителя), контактный телефон; название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом);

- краткое описание, как кормушка была изготовлена, где установлена и каким угощением наполняется.

Обязательное условие фотографии: на ней должен присутствовать лист бумаги А4 с написанным/напечатанным/нарисованным текстом: #сытыептички. Это хэштэг конкурса, по нему можно будет найти фото в ВК. Также он будет служить гарантом того, что фото не взято с интернета.

3 марта жюри объявит авторов трех лучших работ. 4 марта в 14:00 в региональном детско-юношеском центре краеведения краеведческого музея состоится подведение итогов проекта и торжественное награждение победителей конкурса. Все участники получат сертификаты, педагоги – сертификаты куратора участника. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III степени и памятными подарками.