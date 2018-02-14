Мурманские общественники совместно с краеведческим музеем запускают проект «Сытые птички»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Клуб ITea с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение Клуб ITea с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение
Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

В рыбном порту выгрузили первую мойву!
 
 
 
 

Курсы валют 14.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
80,0982
-0,2149
1 USD
Доллар США
57,7701
-0,2470
1 EUR
Евро
71,1670
-0,0780
10 NOK
Норвежских крон
73,2593
0,3194
10 SEK
Шведских крон
71,7748
-0,0161
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

Выбор редакции

Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
14 Февраля 2018, 15:55
Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»
14 Февраля 2018, 14:24
По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»
Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов
14 Февраля 2018, 13:20
Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов
Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни
14 Февраля 2018, 12:27
Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни
 
 
 
 

Самое читаемое

Марина Ковтун предложила откорректировать существующую модель ценообразования в отношении новых потребителей электроэнергии
13 Февраля 2018, 19:00
Первые рейсы в Каир отправятся в ближайшее время
13 Февраля 2018, 17:57
Девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом в мурманском детском саду
14 Февраля 2018, 10:10
В Мурманской области разбираются в жестоком убийстве беременной женщины
14 Февраля 2018, 11:56
Почему падают российские самолеты?
13 Февраля 2018, 18:17
Первая мойва ушла за пределы Заполярья
14 Февраля 2018, 12:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Культура » Мурманские общественники совместно с краеведческим музеем запускают проект «Сытые птички»
 
 
 
 
14 Февраля 2018 года, 10:29

Мурманские общественники совместно с краеведческим музеем запускают проект «Сытые птички»


МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа Молодежь» совместно с благотворительным фондом помощи животным «Путеводная звезда» и Мурманским областным краеведческим музеем запускает проект «Сытые птички», посвященный птицам региона.

Проект включает ряд мероприятий: лекции о птичьем разнообразии в Мурманске и грамотном подкармливании птиц, мастер-классы по изготовлению кормушек и лакомств для них, а также городской конкурсе кормушек для птиц, поучаствовать в котором может любой северянин в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурс проводится с 14 по 28 февраля. Для участия нужно прислать на электронную почту feed-birds@yandex.ru фото кормушек, изготовленных своими руками. Размер кормушки, тип, используемые материалы не ограничиваются .

К фото должен идти сопроводительный текст, в котором необходимо указать:

- информацию об участниках (ФИО автора, возраст; ФИО педагога (или родителя), контактный телефон; название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом);

- краткое описание, как кормушка была изготовлена, где установлена и каким угощением наполняется.

Обязательное условие фотографии: на ней должен присутствовать лист бумаги А4 с написанным/напечатанным/нарисованным текстом: #сытыептички. Это хэштэг конкурса, по нему можно будет найти фото в ВК. Также он будет служить гарантом того, что фото не взято с интернета.

3 марта жюри объявит авторов трех лучших работ. 4 марта в 14:00 в региональном детско-юношеском центре краеведения краеведческого музея состоится подведение итогов проекта и торжественное награждение победителей конкурса. Все участники получат сертификаты, педагоги – сертификаты куратора участника. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III степени и памятными подарками.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Клубные формирования народного творчества получат гранты правительства
2.
В Мурманской области создана лицензионная комиссия
3.
Председатель мусульманской общины пообщался в водителями мурманских маршруток
4.
В Мурманской области выявлен факт транспортировки незаконно добытого мяса лося
5.
Российская инфляция прибавила 0,1% за неделю
 
 
 
 
    array(12) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37334" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(343) "У меня всю рябину под окнами сожрали ещё в январе. Большие такие стаи шумные стаи слетались из лесу - там, видать, голодняк раньше срока наступил, обычно мои рябины в феврале-марте обжирают." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 13:22:49" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.103" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74498525" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37337" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(41) "Вам что, рябины жалко?))" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 13:54:03" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "5.142.235.10" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74499324" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37338" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(234) "Мне птичек жалко! ;( Что ж они раньше времени всю ягоду скушали?? Теперь вся надежда на генномодифицированных ануннаками обезьян." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:03:31" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.103" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74499581" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37341" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(117) "дяденька, вылезай из интернета, иди лучше птичек во двор кормить" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:23:37" ["autor"]=> string(5) "12345" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.54.134.42" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74500121" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37343" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(288) "Не могу, работаю я! После работы тоже не могу - лень мне. И вообще, я диванный борец завсёхорошее, что вы пристали ко мне с такими непристойными предложениями?!.." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:30:58" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.103" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74500333" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37345" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(37) "а у тебя ещё декабрь?" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:33:20" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(13) "wer@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "81.211.115.58" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74500386" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37346" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(294) "Ехай в Сирию,сейчас там завсёхорошее на нефтяных полях борюца ещё и за 160 к в месяц...А будешь хорошо бороцца,тебя бесплатно до Ростова в цинковом кителе довезут..." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:36:50" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(13) "wer@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "81.211.115.58" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74500479" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37347" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(231) "В отдельном помещении музЭя стенд о роли личности в развитии и свёртывании промышленного птицеводства в Мурманской области..." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:50:52" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(14) "188.170.75.144" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74500857" } [8]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37349" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(194) "У тебя очередное обострение в связи с потеплением? Как же тебя весной колбасить начнёт, подумать страшно..." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 14:55:28" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.103" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74500988" } [9]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37358" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(588) "Да не сцы,там проголосуешь...он же тебе безвиз в Сирию организовал. "В дагестанской школе учеников сфотографировали с плакатами за Путина" Администрация Дербентского района опубликовали фото учеников, на которых дети держат в руках листы с надписями "Путин наш президент", "Спасибо Путину за все" и "Мы голосуем за Путина".​" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 16:41:54" ["autor"]=> string(8) "саша" ["email"]=> string(13) "wer@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "81.211.115.58" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74504872" } [10]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37359" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(58) "Даешь проект "сытые пенсионеры"!" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 16:45:03" ["autor"]=> string(8) "вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "185.23.98.163" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74504953" } [11]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37366" ["channel"]=> string(25) "/culture/item/211325.html" ["comment"]=> string(118) "пенсы и так богатые, только успевают мошеникам бабло переводить." ["date"]=> string(19) "2018-02-14 18:00:55" ["autor"]=> string(22) "Мурманчанин" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://gravatar.com/avatar/5069e58b57277bac6817e5a" ["ip"]=> string(13) "95.54.251.119" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74506967" } }
  • У меня всю рябину под окнами сожрали ещё в январе. Большие такие стаи шумные стаи слетались из лесу - там, видать, голодняк раньше срока наступил, обычно мои рябины в феврале-марте обжирают.
  • Вам что, рябины жалко?))
  • Мне птичек жалко! ;( Что ж они раньше времени всю ягоду скушали?? Теперь вся надежда на генномодифицированных ануннаками обезьян.
  • дяденька, вылезай из интернета, иди лучше птичек во двор кормить
  • Не могу, работаю я! После работы тоже не могу - лень мне. И вообще, я диванный борец завсёхорошее, что вы пристали ко мне с такими непристойными предложениями?!..
  • а у тебя ещё декабрь?
  • Ехай в Сирию,сейчас там завсёхорошее на нефтяных полях борюца ещё и за 160 к в месяц...А будешь хорошо бороцца,тебя бесплатно до Ростова в цинковом кителе довезут...
  • В отдельном помещении музЭя стенд о роли личности в развитии и свёртывании промышленного птицеводства в Мурманской области...
  • У тебя очередное обострение в связи с потеплением? Как же тебя весной колбасить начнёт, подумать страшно...
  • Да не сцы,там проголосуешь...он же тебе безвиз в Сирию организовал. "В дагестанской школе учеников сфотографировали с плакатами за Путина" Администрация Дербентского района опубликовали фото учеников, на которых дети держат в руках листы с надписями "Путин наш президент", "Спасибо Путину за все" и "Мы голосуем за Путина".​
  • Даешь проект "сытые пенсионеры"!
  • пенсы и так богатые, только успевают мошеникам бабло переводить.
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»