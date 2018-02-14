Билеты на выступления камерного оркестра «Виртуозы Москвы» уже в продаже

14 Февраля 2018 года, 11:33

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - В мае мурманчан ожидает одно из самых ярких музыкальных событий сезона - выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»!

Практически с начала основания в 1979г. коллектив получил мировое признание. Каждый музыкант оркестра – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. Его отличают истинно высокая европейская культура ансамблевого исполнения, яркий артистизм, любовь, как к исполняемым произведениям, так и к пришедшей на концерт публике. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное – продемонстрировать высокий профессиональный исполнительский уровень, эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами.

Концерты состоятся в рамках празднования 80-летия со дня образования Мурманской области.

11 мая в концерте оркестра примет участие один из лучших басов современности, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, обладающий редким по красоте и диапазону голосом.

12 мая оркестр выступит с программой «Времена года». Прозвучат сочинения А.Вивальди, П.Чайковский, А.Пьяццолла.

Оркестр выступает без дирижера!

Билеты уже поступили в продажу! Подробнее на сайте филармонии.