Исследованиям известного этнографа посвящена выставка краеведческого музея

НИКЕЛЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В Историко-краеведческом музее Печенгского района 15 февраля в 10:00 начнет работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «По-саамски «Ладымер». В. Чарнолуский – исследователь особенностей хозяйства и быта саамов».
Выставка посвящена исследованиям известного этнографа Владимира Чарнолуского (1894-1969 гг.), который в 1920-е–1960-е годы изучал традиционную культуру саамов, поморов, коми, ненцев. Временная экспозиция знакомит посетителей с частью обширного архива исследователя, который хранится в музее.
На выставке представлены изобразительные источники – карты, схемы, рисунки и фотографии, а также материалы полевых наблюдений – дневники, заметки, комментарии к рисункам и детские рисунки саамов. Гости познакомятся как с хозяйственно-бытовой стороной жизни саамского населения (занятия, средства передвижения, одежда, жилище), так и с другими аспектами культуры – верованиями и особенностями языка.
Выставка работает до 15 марта.