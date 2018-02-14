Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил в Арктике

14 Февраля 2018 года, 14:40

СЕВЕРОМОРСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с новой концертной программой перед военнослужащими частей СФ и центрального подчинения, дислоцированных на архипелаге Новая Земля.

«В отдаленный гарнизон коллектив ансамбля прибыл авиатранспортом. На сцене местного дома офицеров состоялись два концерта. Ансамбль песни и пляски собрал полный зал зрителей – посмотреть выступление прославленного творческого коллектива пришли не только военнослужащие, но и члены их семей и жители гарнизона», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Новая концертная программа включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также танцы и пляски коренных народов Крайнего севера.

Творчество ансамбля ценят не только в России, но и за её пределами. С огромным успехом коллектив выступал в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Карелии, Сибири и Приморье, а также в Бельгии, Швеции, Норвегии, Франции, Испании, Голландии, Канаде и США. В прошлом году Ансамбль стал победителем IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил России «Музыкальный парад-2017», завоевав Гран-при в номинации «Ансамбль песни и пляски».