Клубные формирования народного творчества получат гранты правительства

14 Февраля 2018 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области подписало постановление о предоставлении грантов в форме субсидии из областного бюджета на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в Мурманской области.

Гранты будут выделяться по вокально-хоровому и театральному направлениям. Цель их предоставления – финансирование затрат, связанных с организацией деятельности клубных формирований. Сюда входят оплата труда работников, расходы на материальные запасы и транспортные услуги.

Соискателями грантов могут быть социально ориентированные НКО, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства, государственные бюджетные и автономные учреждения культуры, а также юридические лица – субъекты социального предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в данной сфере.

Документ с критериями отбора, формой заявки и т.д. опубликован на сайте регионального правительства.