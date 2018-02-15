В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу

15 Февраля 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 17 и 18 февраля, в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять», пройдут театрализованные народные гулянья «Широкая Масленица».

17 февраля в 14:00 праздничные представления будут организованы в Первомайском округе на площадке около дома №101 по Кольскому проспекту, в Ленинском округе на территории парка на Семеновском озере, а также в Росляково перед зданием ДК «Судоремонтник».

Всех пришедших ждут выступления творческих коллективов города, конкурсы, игры, призы и, конечно же, блины.

18 февраля народное гулянье развернется на центральной площади города перед зданием гостинично-делового центра «Арктика». Торговые ряды с праздничной продукцией начнут работу в 12:00.

В 13:00 откроются игровые площадки, расположенные на площади: «Молодежная программа», «Спортивно-развлекательная площадка», «Бой подушками», «Масленичные традиции», «Уличный театр» и «Русский керлинг».

В 14:00 начнется театрализованная программа, гостей встретят скоморохи и выступления лучших народных творческих коллективов Мурманска. Завершится праздник шествием и запуском чучела Масленицы в небо.

АГМ