Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Мурманске

15 Февраля 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 21 февраля в 18:30 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

В концертной программе примут участие коллективы областного Дворца культуры. В исполнении руководителя театра «Комедиограф» прозвучит отрывок из стихотворения «МЫ» Николая Майорова, ансамбль танца «Радость» подарит хореографическую композицию «Журавли».

Настоящим подарком станет выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, который исполнит вокальные произведения «Несокрушимая и легендарная», «Соленая вода» и многие другие.