«Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр

15 Февраля 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - На сцене Мурманского областного драматического театра 28 февраля в 19.00 искрометная комедия «Отдам мужа в хорошие руки« по пьесе Эмиля Брагинского «Игра воображения».

В ролях известные и любимые актеры театра и кино: Вячеслав Невинный, Ирина Лачина, Вадим Колганов, Яна Поплавская, Александр Пашков, Ася Калинина. Режиссер: Вячеслав Невинный.

Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. Но это ещё не всё: Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису! Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась...

Казалось бы, забавный анекдот, но Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи. А затем показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.

Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актёры, занятые в этом спектакле. Сначала нужно только вообразить себе эту любовь, а за тем лишь поверить в неё!

Вас ждут 28 февраля в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре ( к/т Атлантика) Кольский пр., 131А

КУПИТЬ БИЛЕТ