Мурманчанам представят четвертый арт-подъезд

15 Февраля 2018 года, 17:36

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманчанам 21 февраля в 14:00 по адресу: ул. Георгия Седова, 16, подъезд №2 будет представлен четвертый и заключительный объект культурного проекта «Арт-подъезд: искусство у порога», направленного на облагораживание городского пространства.

На этот раз организаторы откроют художественное полотно, посвященное творчеству великого русского писателя и драматурга Михаила Булгакова. Работа над этим арт-объектом проекта началась в ноябре 2017 года. Над ним трудились мурманские художники – Мария Важинская, Вера Недземовская, Алексей и Екатерина Васильевы, а также Мария Птицына, которая нанесла завершающий штрих – дополнила полотно цитатой из знаменитого романа «Мастер и Маргарита».

Первый подъезд был оформлен художественной росписью в апреле 2017, его темой стало творчество Валентина Пикуля. Второй и третий в октябре 2017 были посвящены творчеству Владимира Высоцкого и уроженца Мурманской области – поэта Николая Колычева.