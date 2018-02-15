«Блинный забег» состоится в Мурманске

15 Февраля 2018 года, 18:28

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В Молодежном центре гражданско-патриотического воспитания 25 февраля с 15:00 до 18:00 пройдут открытые спортивные состязания на время «Блинный забег».

Цель соревнований – популяризация активного образа жизни, актуализация интереса современной молодежи к здоровому образу жизни.

Блинный забег – это увлекательное соревнование на скорость и ловкость. Девушки побегут к финишу с блинами на сковородках, а юношам достанутся блины от штанги.

Помимо забега гости мероприятия смогут поучаствовать в конкурсах и отведать блинов со сметаной, горячий чай и полевую кашу.

К забегу допускается молодежь Мурманска от 14 до 30 лет.

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в срок до 12:00 23 февраля на официальном сайте МАУ МП «Объединение молодежных центров».